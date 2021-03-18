Средства от табачных акцизов предложили направлять малоимущим

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон РК "О ратификации Соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов Евразийского экономического союза", предусматривающий повышение ставки акцизов на табачные изделия на территории ЕАЭС, передает корреспондент zakon.kz.

По словам сенатора Сергея Ершова, одним из шагов по углублению интеграционных процессов государств - членов ЕАЭС является обеспечение на законодательном уровне условий для единого экономического пространства на всей ее территории, в том числе посредством сближения налоговых ставок.

В Казахстане за последние несколько лет в рамках единого интеграционного поля отмечается значительный рост акцизного налогообложения по таким товарам, как бензин, дизельное топливо, алкогольная продукция, табачные изделия. Что касается табачных изделий, то если в 2011 году ставка акцизы на сигареты составляла 1000 тенге за 1000 штук, то в 2021 году она равняется 11 100 тенге, то есть выросла более чем в десять раз. По логике, повышение акцизов предполагает значительное увеличение налоговых поступлений в бюджет, что, соответственно, должно отражаться на социально-экономическом благосостоянии казахстанцев, на решении социальных вопросов. Однако, кроме резкого повышения цен на продукты первой необходимости, существенных изменений в материальном благополучии казахстанцев из-за повышения акцизных ставок не наблюдается, - сказал он.

По его словам, возникает резонный вопрос: "На что тратятся доходы от роста акцизов?".

Считаю, в данном вопросе следует ввести принцип адресности и целевого характера использования этих видов налоговых поступлений, что предполагает выделение этих средств конкретным получателям, в первую очередь социально уязвимым слоям населения, и по обозначенным направлениям. Это позволит определить насколько справедлива нынешняя система акцизного налогообложения, а также уяснить разумность их применения, - считает депутат.

В то же время сенатор отметил, что одной из целей создания ЕАЭС является стабильное развитие государств-членов в интересах повышения жизненного уровня населения.

Исходя из этого, полагаю необходимым в такого рода международных соглашениях, предусматривающих сближение налоговых ставок по наиболее чувствительным подакцизным товарам, сохранять баланс интересов государства, потребителей и бизнеса. Конечно, табак - это не хлеб, и он не относится к продуктам первой необходимости, тем более, что я не отношу себя к сторонникам табакокурения. Однако есть определенный процент наших граждан, для которых он так же необходим. И в ситуации, когда цены на пачку сигарет растут, а доходы населения остаются на прежнем уровне, дальнейшее увеличение стоимости может привести к существенному увеличению доли нелегальной торговли, тем самым неизбежно порождая потребление дешевой контрафактной продукции сомнительного качества, что чревато еще большим ухудшением здоровья этих граждан, - пояснил Ершов.

Парламентарий добавил, что трафаретные заверения разработчиков о том, что реализация законопроекта не влечет отрицательных социально-экономических последствий достаточно поверхностны, потому что вынужденное курение контрафактной продукции станет причиной других заболеваний, на лечение и реабилитацию которых потребуются определенные финансовые затраты.

Таким образом, ратификация подобного рода международных документов, влияющих на социальное самочувствие наших граждан: во-первых, должна иметь адресный и целевой характер использования подобного вида налоговых поступлений; во-вторых, нужна серьезная исследовательская работа по предполагаемым социально-экономическим последствиям и возможным рискам, с сохранением оптимального баланса интересов государства, потребителей и бизнеса, - заключил депутат.

Оксана Скибан, Нур-Султан