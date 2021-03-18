Токаеву рассказали о контроле над расходом антикризисных средств

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову, сообщает zakon.kz.



По информации Акорды, глава государства заслушал отчет председателя об основных результатах работы ведомства за 2020 год и задачах на предстоящий период.

По данным Натальи Годуновой, в отчетном году Счетным комитетом было проведено 18 аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий, аудитом охвачено более 47 трлн тенге. Наблюдается рост в 1,5 раза нарушений, связанных с неэффективным планированием и использованием бюджетных средств до 1,8 трлн тенге, финансовых нарушений – в 2 раза до 81 млрд. тенге, - говорится в сообщении.

Президенту также доложили о ходе реализации его поручения по контролю за эффективным использованием антикризисных средств, направленных на поддержку экономики в условиях пандемии, а также о проведенной оценке эффективности управления активами квазигосударственного сектора.

В завершение Токаев дал Наталье Годуновой ряд конкретных поручений, в том числе по совершенствованию деятельности органов государственного аудита и финансового контроля, - отмечено на сайте.