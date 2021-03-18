Какие мероприятия пройдут в Нур-Султане на Наурыз

Столичные учреждения культуры подготовили для горожан немало интересных мероприятий на Наурыз, большинство из которых можно будет посмотреть онлайн, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Так, Музыкальный театр юного зрителя 21, 22 и 23 марта приглашает посмотреть драму "Абай- Тоғжан". Начало спектакля в 19:00.

В Государственном академическом русском театре драмы им. М.Горького 24 марта в 16:00 покажут моноспектакль С. Матвеева "Наедине с Пушкиным". 26 марта в 11:00 для юных зрителей горьковцы готовят сказку "Снегурушка". Вечером 25 и 26 марта в исполнении актеров театра можно будет посмотреть черный детектив "Человек-подушка", а 28 марта – мелодраму "Дикарь.Третье слово".

23 и 24 марта на сцене "Жастар театры" поставят мелодраму "Іздеп таптым сені...". В 12:00 и 14:00 25 марта артисты покажут сказку "Достық пен қулық", вечером 26 марта – комедию "Диляфруздың төрт күйеуі".

Для юных любителей театральных постановок 22, 23 и 24 марта столичный Театр кукол готовит сказку "Легенда о Наурызе". В течение трех дней, 26-28 марта, можно будет посетить сказку "Чудесный сон".

22 марта в 12:00 часов на сцене Nomad City Hall будет представлена праздничная программа "Алтыбақан аясында".

21 и 22 марта творческий коллектив театра танца "Наз" совместно с акиматом Сарыаркинского района организует концерт "Наурыз береке бастауы". 22 марта артисты проведут мастер-класс по танцевальным движениям, а также благотворительный концерт на тему "Мерекесі елімнің, қуанышы халқымның". 25 марта в театре состоится мероприятие "Күй Қаршығасы" в рамках празднования 75-летия Каршиги Ахмедьярова.

22 марта жителей и гостей столицы ждет немало интересных мероприятий на любой вкус, которые будут проводиться как оффлайн, так и онлайн.

В этот день в 13.00 на официальной странице Столичного цирка в Instagram можно будет посмотреть цирковую программу "Наурыз келді", а в аккаунте Триумфальной арки "Мәңгілік Ел" – видеоролик на тему "Национальные традиции и обычаи казахского народа-Беташар", а также онлайн-экскурсию.

Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма "АЛЖИР" представит 22 марта выставку "Төрлет, төрлет, Әз Наурыз!", которая будет доступна для всех в соцсетях Facebook, Instagram и Youtube.

Коллектив детско-юношеской студии "Туған жер" Дворца мира и согласия приглашает гостей в сферу Нур-Алем на праздничный концерт.

Музей Сакена Сейфуллина 24 марта готовит онлайн-видеоэкскурсию.

28 марта Государственная академическая филармония Нур-Султана организует концерт струнного квартета им. Г.Жубановой "Под знаком Белы Бартока".

С 23 по 28 марта во Дворце Независимости можно посетить выставку "Подарки городу Нур-Султан". Также здесь и в монументе "Байтерек" проводятся ежедневные экскурсии для жителей и гостей столицы.

Кроме того, библиотеки Централизованной библиотечной системы города в течение всего месяца организуют всевозможные книжные выставки, конкурсы и познавательные лекции, посвященные празднованию Наурыза и 30-летию Независимости РК.

Отмечается, что все мероприятия проводятся со строгим соблюдением всех санитарных норм и требований.

Напомним, с 10 марта столица находится в "красной" зоне. С 21 марта в городе введут локдаун, запрещены все массовые мероприятия.

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