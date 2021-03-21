Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова плюшевым мишкой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор снова поддел экс-обладателя пояса в легковесном дивизионе Хабиба Нурмагомедова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Спортсмен назвал коллегу плюшевым мишкой и посчитал ничтожным то, что российский боец одержал восемь побед нокаутом.

Восемь нокаутов и технических нокаутов за 30 боев = нулевая мощь. Помни об этом, плюшевый мишка, – написал Макгрегор в твиттере.

Хабиб Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев и действительно закончил восемь из них через KO или TKO. После дебюта в UFC Орел выиграл нокаутами лишь два из 13 боев – против Тиаго Тавареса в 2013-м и Даррелла Хорчера в 2016-м.