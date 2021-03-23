Отец Иманбека награжден медалью

Отца Иманбека Зейкенова (Imanbek) - ветерана гражданской защиты Марата Сулейменова наградили медалью I степени "За безупречную службу", передает zakon.kz.

По данным pavlodarnews.kz, награду ему передали от имени совета ветеранов и личного состава ДЧС.

Также сообщается, что в ведомстве Марата Сулейменова поздравили с Наурызом и победой его сына Иманбека Зейкенова на "Грэмми".

Успех человека в любой сфере – заслуга его самых близких людей, с незаметными на первый взгляд ежедневными усилиями, трудом, терпением и ответственностью. От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов Иманбеку на профессиональном пути. Пусть он не перестает радовать вас своими достижениями, - сказали в ДЧС.

Отмечается, что медаль I степени вручают за 20 лет безупречной службы. Как пояснили в пресс-службе ДЧС, в ведомстве Марат Сулейменов трудится с 5 июля 1996 года.

Все это время он работал водителем и старшим водителем пожарной части №11. Ранее Марат Сулейменов уже получал медали за безупречную службу – только второй и третьей степени, - добавили в областном ведомстве.

Ночью 15 марта стало известно, что музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) получил Grammy за ремикс песни "Roses" американского исполнителя SAINt JHN. Imanbek получил мировую популярность после публикации на YouTube ремикса на трек "Roses" американского исполнителя SAINt JHN. Видеозапись собрала миллионы просмотров. Трек вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100.

О том, что известно о первом казахстанце, получившем Grammy, можно прочитать здесь.