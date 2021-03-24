Врач предупредила об опасности свежего хлеба ...

Диетолог рассказала почему лучше не есть свежеиспеченный хлеб, особенно при наличии заболеваний органов ЖКТ, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
По словам диетолога, вкусный и ароматный свежеиспеченный хлеб отличается по структуре и составу от более черствого продукта. Прежде всего, он обладает более высокой кислотностью. При нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта такая пища может приводить к обострениям хронических заболеваний, отметила она.
С течением времени кислотные и другие свойства хлеба меняются. Достаточно подождать восемь часов, а еще лучше сутки, и выпечка станет менее вредной для организма, считает Черняева.
При заболеваниях органов ЖКТ лучше использовать хлеб, которому уже есть восемь часов, или вчерашний хлеб — для предупреждения обострений хронических заболеваний, того же гастрита, язвенной болезни. врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева
Она отметила, что тяга к свежей выпечке сродни зависимости, которая заставляет нас употреблять слишком много этой аппетитной продукции.
Свежего мягкого хлеба мы съедим больше, прежде всего, за счет вкусовых ощущений. Это как наркотическое вещество, как и тяга к сладкому, — сказала Черняева.
Этой особенностью часто пользуются в магазинах — там специально выпекают хлеб, чтобы люди, привлеченные запахом свежей выпечки, больше его покупали, добавила диетолог.
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