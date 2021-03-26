Будут ли ужесточать карантин в Нур-Султане

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова ответила на вопрос о возможном ужесточении карантина в столице, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день мы имеем стабильно высокую заболеваемость без ухудшений. Но, если ситуация будет ухудшаться, то, конечно, будет рассматриваться вопрос вынесения постановления на определенные ограничительные мероприятия в экономических объектах. Но этот вопрос будет рассматриваться только тогда, когда будет ухудшение эпидситуации в городе, - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

В случае, если эпидситуация будет ухудшаться, то планируется введение дополнительных ограничений по запрету на работу некоторых объектов в субботние дни и установлению ограничений по времени.

С 10 марта столица находится в "красной" зоне по заболеваемости коронавирусом. На сегодняшний день в инфекционных стационарах находится 480 человек.

Тамила Языкова, Нур-Султан