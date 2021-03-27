Представитель Казахстана возглавил один из органов ОДВЗЯИ

Представитель Казахстана избран главой одного из руководящих органов Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) в Вене, передает zakon.kz.

Генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков занял пост председателя рабочей группы "Б" ОДВЗЯИ на период с 2021 по 2024 годы, - сообщила пресс-служба МИД РК.

Как отметили в ведомстве, победа Казахстана явилась результатом сложной конкурентной борьбы, в ходе которой представители Норвегии и Парагвая сняли свои кандидатуры, признав заслуги и последовательную политику нашей страны в деле разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения.

Данная позиция позволит нашей стране регулировать инспекционную деятельность по проведению ядерных взрывов в мире. Всего в Международную систему мониторинга ОДВЗЯИ входит 302 станции из 185 стран мира. Весьма символично, что Казахстан возглавил один из ключевых органов ОДВЗЯИ в год 30-летия Независимости и закрытия Семипалатинского испытательного полигона, - отметили во внешнеполитическом ведомстве.