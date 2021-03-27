Зеленский отменил указы, подписанные в 2013 году Януковичем

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на должность судьи, передает zakon.kz.

По данным РБК, данный указ был подписан 2013 году Виктором Януковичем, который тогда занимал пост главы государства.

Отменить указ президента Украины от 14 мая 2013 №256 "О назначении А. Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. пресс-служба президента Украины

Как поясняется в документе, решение о Тупицком принято с целью обеспечения соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина, а также обеспечения государственной независимости и национальной безопасности.

В указе упоминается постановление Верховной рады от 17 февраля, в котором утверждается, что Янукович в период с 2010 по 2014 год узурпировал власть.

Как считает Зеленский, тот факт, что некоторые назначенные Януковичем судьи КС до сих пор исполняют должностные обязанности, создает "угрозу государственной независимости и национальной безопасности".

Также сообщается, что украинский президент отменил указ Януковича о назначении еще одного судьи Конституционного суда Александра Касминина.