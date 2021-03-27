Facebook заблокировал страницу еще одного президента

Facebook заблокировал страницу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает zakon.kz.

Как сообщает dw.com, по словам представителя Facebook, поводом блокировки страницы главы Венесуэлы стало распространение политиком дезинформации о коронавирусе.

Мы следуем руководству Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая говорит, что в настоящее время лекарств против вируса нет. (...) В связи с неоднократными нарушениями наших правил, мы также замораживаем страницу на 30 дней, в течение которых она будет доступна только для чтения, - цитирует Reuters представителя Facebook

Отмечается, что в январе Мадуро назвал препарат Carvativir на основе тимьяна "чудодейственным" средством - оно якобы нейтрализует COVID-19 и не имеет побочных эффектов. При этом официального медицинского подтверждения этому нет. В итоге Facebook удалил видео, где Николас Мадуро рекламирует препарат.

По данным портала волонтеров Worldometer, в Венесуэле с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 154 905 инфицированных, а от последствий COVID-19 скончались 1543 человека.