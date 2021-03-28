Назван размер состояния Головкина

Размер состояния чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина назвали в США, передает zakon.kz.

Как сообщает sports.kz, журналист американского сайта Boxingnews24.com Анхель Флауэрс сравнил размеры доходов GGG и его принципиального соперника - мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

Как считает Флауэрс, своим текущим денежным состоянием Головкин во многом обязан Альваресу, так как гонорары за два поединка с "Канело" составляют львиную долю состояния казахстанского боксера.

Более 90% состояния Головкина проистекает из двух его боев против Сауля Альвареса. По слухам, собственный капитал GGG составляет от $30 млн до $35 млн. Два боя с "Канело" принесли Головкину $37 млн. Для сравнения: Альварес получил $20 млн за свой последний поединок с Авни Йылдырымом и по крайней мере столько же за встречу с Каллумом Смитом, - пишет автор.

В сентябре 2017 года состоялся первый бой GGG и "Канело", который закончился вничью, а спустя год мексиканец одержал победу решением большинства судей.