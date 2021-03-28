Инцидент с контейнеровозом в Суэцком канале: пробка из судов видна в 65 км

Перед входом в Суэцкий канал канал образовалась пробка из грузовых кораблей, который ждут своей очереди на вход в канал из-за севшего на мель контейнеровоза, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, пробка из судов видна примерно в 65 км от южного входа в канал - с берега Красного моря в районе между городами Айн-Сохна и Заафарана. В очереди на вход в Суэцкий канал стоят стоят не менее 15 грузовых кораблей и барж. Видео размещено в Telegram-канале издания.

По данным Vesselfinder, еще десятки кораблей стоят в очереди ближе к противоположному берегу.

Отмечается, волны из-за ураганного ветра в 35 км/ч достигают нескольких метров - в море сильнейший шторм.

По словам главы администрации Суэцкого канала Усама Рабиа, одна из причин инцидента в канале с контейнеровозом Ever Given - песчаная буря, которая сопровождалась сильным ветром. При этом он не исключил и человеческий фактор.

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23 марта контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель на 151-м км Суэцкого канала. В условиях сильной песчаной бури контейнеровозов развернуло, в результате чего он уперся носом в один берег, кормой - в другой. В результате инцидента было полностью заблокировано судоходство по каналу. Водоизмещение контейнеровоза составляет 220 тыс. тонн, а его длина - 400 м.

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В ночь на субботу, 27 марта, севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given немного сдвинули с места. Это удалось после того, как из-под корабля было изъято более 20 тыс. тонн грунта.

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