Убийство Аяжан Едиловой - появились новые подробности о предполагаемом убийце

Появились новые подробности о предполагаемом убийце 19-летней алматинки Аяжан Едиловой, сообщает zakon.kz.

Как удалось выяснить корреспондентам телеканала "Астана", подозреваемый в жестоком убийстве девушки Рахманберди Торебеков учился на фармацевта в медицинской академии Шымкента на гранте, куда поступил в 2012 году. Но его оттуда отчислили после второго курса из-за академической неуспеваемости - у него были низкие оценки по таким предметам как: органическая химия, микробиология и философия.

Мы тоже переживаем. Это бьет по нашему имиджу, нашей академии. Для нас, для нашей академии - это большой урон, я считаю. По словам коллег, он был тихий, спокойный. Никогда он не конфликтовал со своими сверстниками и с преподавателями. декан фармацевтического факультета ЮКМА Канат Дауренбеков

Как сообщается, в школе успеваемость Торебекова была отличная - он закончил ее с золой медалью. Родители подозреваемого на тот момент работали педагогами. В семье их трое детей.

В сельском акимате сообщили, что проживала семья сначала в селе Жаушыкум Шардаринского района Туркестанской области, но почти три года назад они переехали в Туркестан.

19 марта вышла с работы и пропала 19-летняя Аяжан Едилова. 22 марта стало известно, что девушку нашли мертвой - ее жестоко убили. Подозреваемый - житель Туркестанской области 1993 года рождения, был задержан. При штурме квартиры полицией он попытался убить себя. Но ему это не удалось.

Родные погибшей сообщили, что ее расчленили. Они считают, что убийца Аяжан - маньяк, так как каждый ноготь и каждый зуб были вырваны.

29 марта стало известно, что 28-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 19-летней Аяжан Едиловой, пошел на поправку после попытки покончить с собой и был выписан из больницы. Так как судом ему была избрана мера пресечения "содержание под стражей", на период досудебного расследования его перевели по месту отбывания ареста. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.