Глава европейской дипломатии обвинил Россию в агрессивном поведении

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на него "напали" во время его визита в Москву, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Так Боррель прокомментировал вопрос об "оскорблении российской стороной". По его словам, прошедшие в феврале переговоры были проявлением агрессии в его адрес.

Глава европейской дипломатии в интервью телеканалу France 24 сообщил, что целью поездки в российскую столицу была проверка отношения Москвы к ЕС. Ответ, считает Боррель "был ясным" и "агрессивным".

Я был не унижен, а скорее столкнулся с агрессией. Когда кого-то приглашают и пользуются его визитом, чтобы объявить о высылке дипломатов, это уже не унижение, а проявление агрессии. Такие вещи не делают в дипломатических отношениях между странами, которые хотят поддерживать хорошие связи, — сказал он.

Жозеп Боррель назвал агрессией решение Москвы выслать из страны трех европейских дипломатов, участвовавших в не согласованных с российскими властями акциях протестов. Боррель прибыл в Москву с визитом 4 февраля. На следующий день МИД сообщил, что дипломаты Швеции, Польши и Германии, участвовавшие в несогласованных акциях в России, объявлены персонами нон грата и покинут страну. Министр иностранных дел Сергей Лавров тогда заявил, что высылка дипломатов не была приурочена к визиту Борреля.

Несогласованные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. Возбужден ряд уголовных дел.