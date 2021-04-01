Материал о воде в кредит в Алматинской области оказался недостоверным

На днях жители сел Алмалы Панфиловского района подняли проблему подорожания тарифов на воду в их населенных пунктах, ссылаясь на то, что новую систему водопровода им провели через АО "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ". Данную ситуацию прокомментировали в ЖКХ Алматинской области и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Алматинской области, сообщает zakon.kz.

По словам руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области Баглана Танекенова, согласно кредитного договора, период погашения кредита начинается с декабря 2022 года.

В 2016 году нами были получены для строительства водо-, теплоснабжения с республиканского бюджета кредит на 20 лет. Под 0,01%. Конечным заемщиком являлись субъекты монополии. В том числе по Панфиловскому району на реализацию четырех проектов выделено 1,2 млрд тенге. Если не будет у водоканала возможностей оплатить этот кредит, согласно кодексу, кредит будет возвращаться за счет средств местного бюджета. В любом случае мы заверяем, что этот кредит не ляжет на плечи народа. В случае отсутствия у конечного заемщика ГКП "Панфилов су құбыры" средств на погашение кредита, кредит будет погашен за счет средств местного бюджета. И повышение тарифа на воду в Алматинской области не ожидается, - отметил он.

Согласно приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Алматинской области, в селах Акжазык цена на действующий тариф (за кубометр воды без НДС) составляет 156,07 тенге, Лесновка – 138,68 тенге, Пиджим – 124,56 тенге.

По словам руководителя отдела областного департамента по регулированию естественных монополий Бахтияра Камзина, ведомством пока окончательное решение по этой заявке еще не принято. Но, как подчеркнул он, повышения тарифов для категории населения до конца года не ожидается. Что касается 2022 года - при поступлении заявки будет принято решение.

Представители ЖКХ Алматинской области также ответили на жалобы на воду в селах Панфиловского района - ими проведен анализ. По их данным, качество воды соответствует действующим требованиям санитарных норм.

Напомним, в сюжетах 24 канала и Первого канала, говорилось о том, что водой в кредит пользуются жители села Акжазык в Алматинской области. Выяснилось, что за проведенный пять лет назад водопровод, обошедшийся более чем в 1 млрд тенге, деньги им придется возвращать самим.