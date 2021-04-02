Токаев дал поручения акимам двух регионов

Президент РК по телефону обсудил с акимами Акмолинской и Северо-Казахстанской областей текущую ситуацию в регионах, передает zakon.kz.

Как сообщил в facebook пресс-секретарь Токаева - Берик Уали, аким Акмолинской области Ермек Маржыкпаев отчитался о показателях социально-экономического развития региона, принятых противопаводковых мероприятиях, ходе вакцинации, обеспечении природным газом Аршалинского и Целиноградского районов, а также об исполнении ранее данного Президентом поручения по улучшению социальной и инженерно-инфраструктурной ситуации в с. Косшы.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов также доложил о санитарно-эпидемиологической ситуации, противопаводковых мероприятиях, подготовке к весенне-полевым работам, обеспечении жильем граждан, переселившихся в Северо-Казахстанскую область из трудоизбыточных регионов в рамках программы "Еңбек", - написал Уали.

После бесед Касым-Жомарт Токаев дал Ермеку Маржыкпаеву и Кумару Аксакалову ряд поручений, касающихся стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах, качественного проведения весенне-полевых работ и других вопросов.