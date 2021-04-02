В Военном институте Сил воздушной обороны разработали учебный тренажерный комплекс

В Военном институте Сил воздушной обороны разработан и введен в действие новый учебный тренажерный комплекс, передает zakon.kz.

Министр обороны совершает рабочую поездку в Актюбинскую, Атыраускую и Мангистаускую области, где проводит посещение воинских частей и учреждений.

В Актобе генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев проверил организацию учебного процесса в Военном институте Сил воздушной обороны. Ему представлена учебно-материальная база кафедр, оборудование учебных классов. Начальник военного учебного заведения доложил о перспективах дальнейшего развития ВУЗа, выполненных и планируемых мероприятиях, сообщили в МО РК.

Командование института продемонстрировало новый тренажерный комплекс "Виртуальный аэродром" собственного производства. Он позволяет выполнять руководство полетами при заходе на посадку одиночных самолетов и авиационных групп. С его помощью курсанты будут изучать основы контроля и обеспечения безопасности полетов. Программное обеспечение комплекса сопряжено с четырьмя учебными тренажерами самолета Л-39 и двумя симуляторами вертолета Ми-8МТ.

Тренажерный комплекс создан профессорско-преподавательским составом института, а программное обеспечение разработано курсантом первого курса Алиханом Даулетулы.

Руководитель оборонного ведомства также провел осмотр объектов военной базы, заслушал командира части о состоянии боевой и мобилизационной готовности, боевой подготовки подразделений, ознакомился с бытовыми условиями размещения военнослужащих срочной службы, организацией хранения вооружения и военной техники.

В планах рабочей поездки министра обороны также посещение Атырауского и Актауского гарнизонов.