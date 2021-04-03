Почему мы повсюду видим лица

Причем у этой способности есть и научное название — парейдолия, психологическое явление, при котором человек способен видеть лица в обыкновенных предметах. Парейдолия — разновидность зрительных иллюзий, которую человек создает на основе деталей реального объекта. Подборку забавных фотографий подготовил zakon.kz.

Кажется, собака тоже это видит.

"Мои тапочки явно что-то замышляют".

Богиня цитрусовых.

Голова голубя в… фекалиях того самого голубя.

"Кажется, в моем мартини кто-то умер".

Чемодан расстроен, что его не берут с собой.

Автомобиль что-то подозревает.

Какой грубиян!

"Переверните меня!"

Снег очень рад лежать на кресле.

Слон из огня и дыма.

"Достаточно!"

Привидение на сковородке.

Чаще обнимайте деревья.

"Ммм, какая вкусная цепь!"

Открыл бекон, а там пингвины. Вот как теперь ужинать?

Обнаженный йогурт.

Источник: BigPicture