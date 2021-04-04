Стали известны 7 главных направлений развития Алматинской области

Несмотря на постэпидемическую ситуацию в стране, в прошедшем году Жетысуский край продемонстрировал хорошую динамику роста. Об этом свидетельствуют показатели, озвученные акимом области в ходе отчетной встречи с населением, сообщает zakon.kz.

По словам Амандыка Баталова, в 2021 году, основной акцент будет сделан на 7 направлений, которые станут для региона приоритетными. Среди них: всесторонняя поддержка объектов малого и среднего бизнеса; инвентаризация всех организаций здравоохранения для обеспечения шаговой доступности и улучшения качества медицинских услуг; сохранение высоких темпов экономического развития, привлечение инвестиций и увеличение доходов населения; увеличение объемов жилищного строительства, ремонт внутрипоселковых дорог, обеспечение населения качественной питьевой водой; реализация крупных инвестпроектов по переработке мяса, молока, масличных, овощей и фруктов в сфере АПК; посадка 77,5 млн. деревьев до 2025 года; ликвидация трехсменного обучения, реализация Комплексного плана по развитию дошкольного образования.

Здесь, важно отметить масштабный объем финансирования, в 13 млрд тенге, направленного на поддержку МСБ. На сегодняшний день в регионе продолжают работать более 123 тысяч предприятий, где трудоустроено 262 тысячи жителей региона.

Стоит отметить, что доля вклада МСБ в валовом региональном продукте увеличится 34,3% и в текущем году, объем валовой продукции сельского хозяйства достигнет 1 трлн.тенге. А удержать положительную динамику в период пандемии позволила государственная поддержка в рамках "ДКЗ-2020", программы "Енбек" и средств фонда "Даму", которая увеличена до 15 млрд тенге.

К слову, необходимо подчеркнуть, что Алматинская область намерена реализовать более 500 инвестиционных проектов на сумму 5,4 трлн тенге. Так к примеру, до 2025 года в регионе появятся сразу 37 объектов обрабатывающей промышленности, реализуемых с участием транснациональных компаний на 690 млрд.тенге. За счет которых, постоянной работой будут обеспечены 4500 жителей области. Сюда вошли и несколько предприятий по переработке мяса, птицеводческий комплекс, завод по утилизации и переработке твердых бытовых отходов, мясокомбинат по докорму, убою и глубокой переработке МРС, ветро и солнечная электростанции и другие масштабные проекты.

На различных стадиях реализации находятся более 300 проектов. Они способны трудоустроить почти 16 тысяч Жетысусцев. Реализация еще 30 проектов подкрепит сферу животноводства в текущем году. В их числе 16 откормочных площадок и 11 молочно-товарных ферм. А также реконструкция птицефабрики в Уйгурском районе, что позволит улучшить производство фабрики на 60%.

Следует отметить, что власти Жетысу уделяют большое внимание всесторонней поддержке предпринимателей, именно поэтому, это стало прпиоритетным направлением на текущий год. В области огромную помощь в виде субсидирования процентных ставок по кредитам, грантов, микрокредитов получили 4 тыс. предпринимателей. В рамках антикризисного плана 119 тыс. субъектов бизнеса получили налоговые стимулы, 641 субъекту были предоставлены отсрочки по кредитам на 24 млрд тенге. Была снижена оплата за аренду 6,5 тыс. арендаторам от 30% до 90%.