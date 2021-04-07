Депутаты: Отсрочка не спасет бизнесменов, нужны налоговые каникулы

Фракция Демократической партии "Ак жол" предлагает правительству рассмотреть вопрос введения налоговых каникул для бизнеса до окончания пандемии коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Свои предложения они обозначали в депутатском запросе на имя первого заместителя премьер-министра Алихана Смаилова.

Депутат Азат Перуашев напомнил, что фракция неоднократно указывала правительству, Нацбанку и Агентству финансового мониторинга на половинчатость принятой ими механической отсрочки платежей и требовала проработать весь комплекс взаимосвязанных вопросов.

Простая отсрочка в рамках действующего кредитного договора не решает, а усугубляет долговую нагрузку. По ее истечению накопленная сумма платежей переводится банками в основную сумму долга, а в оставшийся срок договора текущие платежи только возрастают. Это ставит предприятия под угрозу разорения, так как их обороты, например, в сфере услуг, уже более года сократились в 5-6 раз и более, - озвучил мажилисмен.

Поэтому Демократическая партия "Ак жол" в указанных обращениях настойчиво предлагала:

Первое - не просто отсрочить платежи, но также предоставить МСБ право автоматической пролонгации срока кредитного договора на аналогичный период для сохранения сумм текущих платежей;

Второе - в тех же целях запретить банкам конвертировать отсроченные платежи в основную сумму долга, объявив для этого не просто отсрочку, а кредитные каникулы для пострадавших секторов МСБ.

Уже в апреле и мае прошлого года мы указывали, что игнорирование этих предложений приведет к тому, что после окончания отсрочки (1 октября - прим.) придется вновь вернуться к указанной проблеме, но время для спасения многих субъектов бизнеса будет утеряно. Однако наши требования не были услышаны. И если во исполнение Послания Президента осенью прошлого года были рефинансированы кредиты для 8 400 проектов бизнеса, то по данным, озвученным на вчерашнем заседании фракции "Ак жол" с членами Ассоциации торговых предприятий и рынков, с участием всех регионов, только в этой отрасли окончательно прекратили работу более 10 тыс. предприятий, не говоря уже об объектах общепита, транспорта и сферы услуг, - подчеркнул депутат.

Фракция считает, что Агентство по регулированию финансового рынка, отвечающее за ситуацию в сфере кредитования, было обязано еще летом и осенью прошлого года реально оценить ситуацию, полноценно проработать и исполнить поручения Президента, а не дожидаться новых разорений бизнеса.

В этой связи, в рамках новых поручений Президента об отсрочке платежей по кредитам, "Ак жол" предлагает ввести налоговые каникулы до окончания пандемии, с отменой штрафов и пени в пострадавших секторах, а также с запретом на введение новых норм налогообложения и его администрирования, ухудшающих положение налогоплательщиков.



Тамила Языкова, Нур-Султан