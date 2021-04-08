"Две грыжи и протрузия": о состоянии Навального рассказала адвокат

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова рассказала о его состоянии, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, 7 апреля адвокаты Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова приехали в исправительную колонию №2 в городе Покров. Они провели там около 2,5 часов.

Он, конечно, истощен, поскольку он продолжает голодовку. Пьет он только воду. Ну и, естественно, достаточно тяжело человеку в таких условиях, но тем не менее он держится. Ольга Михайлова

По ее словам, Навальный "продолжает испытывать боли в спине, в ноге, плюс ко всему у него утрачивается чувствительность, помимо ног, еще и руки теперь задействованы".

Что касается его состояния здоровья с температурой - температура позавчера была 39, вчера 38, сегодня где-то 37-37,2, но она колеблется. При этом он кашляет, - уточнила адвокат.

Также Михайлова сообщила, что у Навального обнаружены две грыжи и протрузия.

Фельдшер настаивает на тех же лекарствах, которые были ими выписаны тогда - это "Диклофенак" и никотиновая кислота, - сказала адвокат, добавив, что ее клиент "от этих лекарств отказывается".

По ее словам, Навальному не выдали на руки заключение по итогам МРТ, которое, по ее утверждению, выявило грыжи и протрузию.

На словах ему дали записать диагноз, который у него есть. Одна из грыж, она достаточно сложная в лечении и достаточно не описана в том заключении, которое ему озвучили. Соответственно, наш невролог дал нам заключение о том, что то лечение, которое предложила колония, оно неэффективно, - отметила адвокат.

Навальный сообщал, что у него возникли проблемы со здоровьем. 25 марта адвокат оппозиционера Ольга Михайлова сообщила, что нога у Навального стала "практически недееспособной". Он требовал вызвать к нему врача и передать лекарства. В свою очередь во ФСИН указали, что состояние здоровья Навального удовлетворительное, а всю необходимую медицинскую помощь он получает. Оппозиционер настаивал, что это не так, и в знак протеста объявил голодовку.