В ДУМК озвучили свое отношение к вакцинам от коронавируса

Считаем, что "Спутник V" относится к халяльной вакцине, а по казахстанской у нас нет информации, заявил в СЦК заместитель председателя ДУМК РК, наиб муфтий Ершат Онгаров, передает корреспондент zakon.kz.

Мы запросили информацию в Духовном управлении мусульман России. Они нам ответили, что в составе препарата нет компонентов животного происхождения. Поэтому нет подтверждения, что компоненты являются харамом. Мы считаем, что "Спутник V" относится к халяльной вакцине. По поводу казахстанской вакцины информации у нас нет, — сообщил Ершат Онгаров.

Если человек получил первый компонент вакцины и ожидает вторую, то в случае отсутствия противопоказаний он может держать оразу.

В таких случаях нужно следовать рекомендации врача. Если пост не оказывает никого влияния на состояние человека, ему можно держать оразу. В исламе сказано, что если человек чувствует себя плохо и здоровье ему не позволяет, шариат ислама дозволяет не поститься, — добавил замглавы ДУМК.

Как сообщалось ранее, в этом году священный месяц Рамадан продлится 30 дней. Начнется он 13 апреля и закончится 12 мая. 13 мая начнется Ораза Айт. Ночь Предопределения - Лейлат аль-Кадр - ожидается в ночь с 8 на 9 мая. Фитр-садакка в этом году установлен в размере 420 тенге.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан