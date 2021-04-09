Так ли безобидно для человека головокружение?

Врач ННОЦ объяснил тревожные симптомы, которые могут являться признаками серьезных нарушений сосудистой системы человека. Помимо довольно распространенных видов рака, как, например, рак молочной железы, шейки матки или желудка, существуют и не менее серьезные и опасные патологии, затрагивающие сосудистую систему человека. Для лечения таких заболеваний нет специальных таргетных препаратов или химиотерапии, поэтому хирургическое вмешательство является основным методом лечения.

К сожалению, на начальной стадии эти недуги также могут не проявлять себя. Однако, например, аневризма - крайне опасная патология, которая может привести к смерти человека. Тем не менее организм дает нам сигналы, на которые следовало бы обратить серьезное внимание.

В интервью с zakon.kz врач-ординатор, сосудистый хирург Национального научного центра онкологии и трансплантологии Ербол Джусубалиев объяснил, в каких случаях безобидное головокружение, боли в конечностях или пульсирующие образования могут быть поводом для посещения специалиста.

- Почему сосудистые заболевания являются крайне опасными для здоровья человека? И о каких именно болезнях идет речь?

- Да, действительно, одними из самых распространенных заболеваний, которые отличаются высокой смертностью и являются крайне опасными для человека, являются болезни сердца и сосудов. Что же это за болезни? Сосудистые патологии – это заболевания артерий, вен и лимфатической системы. Наиболее чаще к ним относятся атеросклероз аорты и ее ветви, тромбозы, варикозы вен. Мы условно подразделяем кровеносную систему по сосудистым бассейнам – сосуды головного мозга, органов брюшной, грудной полостей, верхних и нижних конечностей. Атеросклероз встречается часто, но клиника может быть незаметной. В некоторых случаях она может проходить бессимптомно, либо проявляет себя, однако сам человек не придает этому значение.

Если говорить о патологии в сонной артерии, то это такие заболевания как стеноз или патологическая извитость. При поражениях сонных артерий в большинстве случаев люди не всегда догадываются или не придают значения клиническим симптомам. Это, как правило, выявляется случайно, при обследованиях у невропатолога, кардиолога, сосудистого хирурга либо после произошедшего инсульта. В этом случае с целью профилактики острого нарушения мозгового кровообращения в большинстве случаев ангиохирурги рекомендуют выполнение хирургических операций на сонных артериях. В нашем центре в неделю проводится 2-3 подобных операций.

- Как проходят такие операции?

- В целом эти операции выполняют практически во многих специализированных клиниках нашей республики. Преимущество нашего Центра в том, что у нас такие операции проводится под регионарной анестезией. В этом случае пациент находится в сознании, хирург с ним во время операции контактирует. Все этапы операции проводятся под двойным/тройным оптическим увеличением.

В первый этап операции выделяется соответствующий участок сонной артерии, проводится пробное пережатие сосуда, оценивается толерантность головного мозга к ишемии. Если пациент выдерживает пробное пережатие (хирург кратковременно пережимает артерии специальными мягкими инструментами), то далее проводится чистка устьев сосуда от атеросклеротических бляшек. В этот период кровоснабжение головного мозга происходит за счет кровотока сонной артерии противоположной стороны. Если пациент не выдерживает пробное пережатие в силу ряда морфологических изменений внутримозговых артерий, хирург устанавливает временный шунт для кровоснабжения головного мозга во время операции.

Далее производится основной этап операции. Операция завершается ушиванием дефекта артерии атравматической нитью, пуском кровотока в головной мозг по очищенному сосуду и закрытием операционной раны. Методика с временным шунтом дает возможность профилактики инсульта во время операции.

- Кстати, вы говорили о симптомах, на которые люди могут не обращать внимание. Можно подробнее узнать о симптомах и причинах таких заболеваний?

- Если говорить об атеросклерозе, то причиной его является так называемый "плохой" холестерин. Диабет, гипертония, ожирение, наследственность, вредные привычки – все это факторы, приводящие к данному заболеванию. Симптомы могут проявлять по-разному. Если қ страдает брюшной отдел, то появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом, почками, могут быть неясные боли в животе. Видов атеросклероза очень много.

Одним из наиболее опасных и наиболее распространенных заболеваний сосудов является инсульт, возникающий по причине нарушения кровоснабжения в тканях мозга. Коварность болезни заключается в том, что на первых порах симптомы малозаметны. Но если человек отмечает у себя слабость и онемение в руках и ногах, а также пульсирующую головную боль, двоение в глазах и тошноту, он должен незамедлительно обратиться к врачу.

В любом случае диагноз может установить только врач, который назначит необходимые клинические и инструментальные обследования и на основании их результатов выберет тактику лечения. Игнорирование симптомов либо самолечение может привести к серьезным и необратимым последствиям.

- То есть, за исключением наследственности, причиной заболеваний сосудов могут стать поведенческие факторы?

- Да, наследственность может играть роль, но в основном ведущим фактором риска развития атеросклероза крупных и мелких сосудов является нарушение липидного обмена, связанного с вредными привычками, такими как неправильное питание, ведущее к ожирению, курение и т.д.

- Вы отмечали, что делите все сосудистые патологии по бассейнам. В качестве примера говорили о сонной артерии. О чем еще необходимо знать?

- Проблемы аневризматического расширения грудного и брюшного отделов аорты в настоящее время являются наиболее актуальными из-за их грозных осложнений. Обычно аневризма выявляется случайно при скрининговых обследованиях, плановых осмотрах хронических заболеваний органов брюшной полости или грудной клетки. В нашем центре при аневризмах грудного и брюшного отделов аорты внедрены и широко проводятся малоинвазивные виды операции – имплантация или установка стент-графта. Через небольшой разрез в паху специальными проводниками доставляется сложенный протез на место аневризмы где он расправляется. Метод хорош тем, что после операции на следующий день пациент начинает ходить, а на третий день человека можно выписывать из больницы. Исключается вероятность разрыва расширенного сосуда.

Поражение периферических артерий проявляется болями в икроножных мышцах при ходьбе на небольшие расстояния, чувство онемения, зябкости ног, рук. При сужениях периферических артерий выполняем открытые шунтирующие, а также ангиографические вмешательства с установкой стента или баллонной ангиопластикой.

- К какому специалисту необходимо обращаться, чтобы время от времени проводить обследования и не запускать болезнь?

- В данном случае огромная роль отводится врачам общей практики поликлиник.

В связи с тем, что у пациентов зачастую проявляется мультифокальное поражение кровеносной системы, то есть изменения в двух и более сосудистых бассейнах, изначально люди обращаются в поликлинику к врачу общей практики. Участковый врач после осмотра направляет далее к узким специалистам. Своевременное направление к ангиохирургам больных с поражениями сосудов – залог успеха в профилактике сосудистых осложнений. Специалист назначает целенаправленно УЗДГ, компьютерную томографию, выявляет заболевания сосудов и решает дальнейшую тактику лечения и ведения пациента.

- Что может произойти, если отказаться от операции или вовсе не лечить такие заболевания?

- Естественное течение заболевания сосудов может привести к ранним инсультам, гангрене конечностей, сосудистым событиям, приводящим, к сожалению, к летальным исходам. В случае с аневризмой, например, возможны разрывы – массивное кровотечение из аорты, при которых не всегда можно помочь человеку.

Плановые оперативные вмешательства на сосудах направлены для улучшения качества и сохранения жизни человека. У нас не используется химиотерапия. Это либо реконструктивная операция по показаниям, либо консервативная сосудистая терапия.

Мы, в свою очередь, после операции настоятельно рекомендуем отказ от курения, регулярно применять лекарственные препараты, пусть даже самые дорогие. Если человек не будет придерживаться наших рекомендаций, будет продолжать курить, то, соответственно, это приведет к тому, что пациент возвращается к сосудистым хирургам с теми же проблемами. При повторном случае довольно сложно восстановить кровообращение пораженного участка. Поэтому тесное содружество специалиста и пациента - вероятный успех над болезнью сосудов!

Айша Тулеубекова, Нур-Султан