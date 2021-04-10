Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США

Российский истребитель поднялся над Тихим океаном для того, чтобы не допустить нарушения государственной границы РФ со стороны американского самолета-разведчика, передает zakon.kz.

10 апреля российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Тихого океана приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана, - говорится в сообщении Минобороны.

После разворота иностранного военного самолета от границы России российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

В ведомстве сообщили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено, - добавили в Минобороны.