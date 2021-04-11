24 казахстанца умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 11 апреля, сообщает zakon.kz.

На 11 апреля лечение от КВИ продолжают получать 32 899 человек (32 241 КВИ+ и 658 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 003 пациента, на амбулаторном уровне – 20 896 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 546 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 163 пациента;

• на аппарате ИВЛ – 99 пациентов.

За сутки от коронавируса скончались 19 человек. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрирован 3221 случай с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 9 апреля 2021 года зарегистрировано 102 новых случая заболевания, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 159 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 51 362, случаев с летальным исходом - 727, всего выздоровели – 49 997 человек.