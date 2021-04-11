В СКО подтвердился факт выявления бешенства у коров

В управлении ветеринарии СКО подтвердили случай выявления бешенства в Тимирязевском районе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Ранее на сайте открытых нормативно-правовых актов появился проект постановления о введении ограничительных мер в селе Докучаево.

Руководитель управления ветеринарии акимата СКО подтвердил, что у одной из коров ТОО "Атамекен Агро Тимирязево" был выявлен случай бешенства. Анализ подтвержден лабораторным исследованием.

Касательно наложения ограничений по бешенству в ТОО "Атамекен Агро Тимирязево" с. Докучаево Тимирязевского района. В связи с лабораторным подтверждением диагноза у одной головы КРС на хозяйство предусмотрено наложение ограничительных мероприятий по бешенству. Наложение ограничений и проведение в очаге инфекции всех специальных мероприятий предусмотрены нормативно-правовыми актами в сфере ветеринарии, — сообщил Берик Альжанов.

Он также пояснил, что заражение произошло после контакта с диким животным, которое укусило корову. Правда, не уточнил, какое именно животное имеется в виду.

Всем известно, что в последнее время участились случаи появления в населённых пунктах диких плотоядных (лисы, корсаки, енотовидные собаки), которые являются возможным источником инфекции. К счастью, заражения людей и массового заболевания животных бешенством не зарегистрировано. После проведения специальных ветеринарных мероприятий (вакцинация, дезинфекция) ограничение с хозяйства будет снято, — дополнил Берик Альжанов.

Бешенство – природно–очаговое, остропротекающее, контагиозное, опасное заболевание вирусной этиологии. Заражение вирусом бешенства сельскохозяйственных и домашних животных происходит при непосредственном контакте с инфицированным животным. Вирус бешенства передается через укус. В данном случае, произошёл контакт домашнего животного с дикими плотоядными.