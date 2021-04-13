Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян заявил, что президент республики Армен Саркисян является британским агентом, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

53 армянских адвоката подали в Генеральную прокуратуру Армении обращение с обвинением президента страны в том, что он имел гражданство Великобритании и скрыл от армянского народа некоторые личные сведения.

Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров, поделившийся своими взглядами на эту тему, и рассказал о президенте Армении Армене Саркисяне.

Много лет жил в Великобритании. Находится на особом положении у британской королевы. Предан Великобритании и занимает важное место в Бирмингемском дворце, - заявил он.

Зульфугаров отметил, что Саркисян обвиняется в Армении в сокрытии факта двойного гражданства от армянского народа. Кроме того, Зульфугаров подчеркнул, что Лондон открыто и решительно поддерживает Саркисяна на международной арене.

Председатель партии "Свобода" Грант Багратян, занимавший пост премьер-министра Армении с 1993 по 1996 годы, назвал Саркисяна "агентом МИ-6". Багратян обвинил Саркисяна в служении интересам Великобритании, предательстве армянского народа и сказал, что он играет в опасные антиконституционные игры. 53 армянских юриста потребовали возбудить уголовное дело против Саркисяна по аналогичным основаниям.

В Армении продолжаются политические, экономические, военные и общественные колебания, начавшиеся после разгрома в Карабахе.