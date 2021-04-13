В Алматы задержали закладчиков наркотиков

В Алматы двое молодых людей подрабатывали закладчиками наркотиков, передает zakon.kz.

Polisia.kz пишет, что полицейские задержали двух молодых людей 20 и 22 лет.

Сотрудники нашего подразделения спецоперацию по поимке подозреваемых провели в шесть утра в микрорайоне “Коктем”, в результате чего были задержаны гражданин К., 2000 года рождения, и гражданин С., 1999 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления. У них в процессуальном порядке было изъято 72 сверстка с порошкообразным веществом, принадлежность которого установит назначенная в рамках уголовного дела экспертиза, - рассказал начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района Галым Касымбаев.

Расследование продолжается.