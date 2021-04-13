Туннель Маска под Лас-Вегасом назвали скучным

The Boring Company впервые разрешила прессе взглянуть на систему подземных транспортных коммуникаций Las Vergas Convention Center Loop, первый завершенный полномасштабный проект компании, который вскоре откроется для пассажиров. Стартап Илона Маска справился со строительством за год с небольшим и 50 млн долларов. В процессе сдачи объекта его концепция немного изменилась, передает zakon.kz со ссылкой на Хайтек+.

Кольцо Loop под конфенренц-центром Лас-Вегаса состоит из комплекса туннелей, в которых между станциями будут носиться автономные электромобили. В отдаленных планах компании - распространить такую сеть под всем городом, а пока система туннелей протянулась на 2,4 км и соединила три остановки. В ближайшем будущем ее собираются подвести к центру города и к международному аэропорту.

В конце прошлой недели руководство в первый раз пригласило представителей местных СМИ взглянуть на результаты трудов The Boring Company. Некоторые из них выложили видео поездки Tesla по туннелю.

По мнению общественности, название хорошо подходит компании, поскольку поездка получилась довольно скучной (boring по-английски означает и бурильный, и скучный). Автомобили движутся не быстрее 55 км/ч и пока не автономно, сообщает Electrek.

Ранее The Boring Company обещала, что скорость движения будет почти в четыре раза выше и никаких водителей за рулем. Однако пока весь парк из 62 Tesla ездит по Loop по старинке.

По свежим видео также заметно, что компания отказалась от использования в системе Loop направляющих, которые должны были удерживать колеса движущихся машин в условной "колее", что было частью идеи автоматизации движения. Теперь машины движутся по абсолютно ровной поверхности с четко размеченными краской краями дорожного полотна. Почему решено отказаться от направляющих в The Boring Company пока не объяснили.

Тем не менее, несмотря на эти минусы, новая транспортная система со своей задачей должна справиться: по заверениям представителей компании, расчетный объем перевозок составляет 4400 человек в час. Постепенно скорость будет увеличиваться, когда Tesla перейдет к автономному управлению, а отрезки туннелей станут длиннее. Кроме того, не исключено, что в какой-то момент Tesla выведет на рынок 12-местный минивэн, утечки о разработке которого время от времени попадают в прессу. Его появление в разы увеличит емкость системы Loop.

Вторая система Loop появится, возможно, в Техасе. Осенью прошлого года The Boring Company разместила на своем сайте несколько объявлений о вакансиях для инженеров и бухгалтеров в Остине. Там же Tesla строит новую фабрику стоимостью 1,1 млрд долларов для сборки футуристических электропикапов Cybertruck, грузовиков Semi и автомобилей Model Y и Model 3 для клиентов с восточного побережья.