Туннель Маска под Лас-Вегасом назвали скучным

The Boring Company впервые разрешила прессе взглянуть на систему подземных транспортных коммуникаций Las Vergas Convention Center Loop, первый завершенный полномасштабный проект компании, который вскоре откроется для пассажиров. Стартап Илона Маска справился со строительством за год с небольшим и 50 млн долларов. В процессе сдачи объекта его концепция немного изменилась, передает zakon.kz со ссылкой на Хайтек+.

Кольцо Loop под конфенренц-центром Лас-Вегаса состоит из комплекса туннелей, в которых между станциями будут носиться автономные электромобили. В отдаленных планах компании - распространить такую сеть под всем городом, а пока система туннелей протянулась на 2,4 км и соединила три остановки. В ближайшем будущем ее собираются подвести к центру города и к международному аэропорту.

В конце прошлой недели руководство в первый раз пригласило представителей местных СМИ взглянуть на результаты трудов The Boring Company. Некоторые из них выложили видео поездки Tesla по туннелю.

Footage of what it looks like when a @Tesla is traveling through the @boringcompany’s Convention Center Loop. #vegas #boringcompany pic.twitter.com/ph1DJoTYBi