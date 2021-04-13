Карантин ужесточили в Кызылординской области

Главный санврач Кызылординской области подписал новое постановление об ужесточении карантинных требований, сообщает zakon.kz.
Как пояснили в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, это связано с тем, что Кызылординская область с 8 апреля вошла в “желтую” зону.
Согласно документу, запрещается:
Как следует из постановления, разрешается:
Также разрешается продолжить с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом на всей территории Кызылординской области:
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
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