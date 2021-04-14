Казахстанка рассказала, когда снова проведет бой в UFC

14 апреля 2021, 10:39
Фото: Instagram

Первая казахстанка в UFC Мария Агапова сообщила, когда вернется в октагон, передает zakon.kz.

Спортсменка заявила, что уже восстановилась после травмы и проведет свой третий бой в UFC летом.

Мой бой предположительно в августе. Уже начинаю работать ногами. Скоро возвращение в боевые классы! - сообщила Агапова.

Крайний бой Агапова провела в августе 2020 года, она проиграла техническим нокаутом американке Шане Добсон. Этот бой стал для нее вторым в промоушене, в котором она дебютировала в июне с досрочной победы над американкой Ханной Сайферс.

Интересно, что впоследствии Добсон была уволена из UFC.


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