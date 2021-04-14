Токаев встретился с новым послом Казахстана в США

Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в США Ержана Ашикбаева, сообщает zakon.kz.

По данным Акорды, в ходе встречи Президент акцентировал внимание на важности дальнейшего развития расширенного стратегического партнерства с Вашингтоном.

Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим инвестором в экономику Казахстана, активно развивается торгово-экономическое сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства и новых технологий. Наши страны имеют солидную договорно-правовую базу, продолжают плодотворное взаимодействие в культурно-гуманитарной и образовательной сферах, - отметил глава государства.

Глава государства дал Ержану Ашикбаеву ряд поручений, направленных на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества с администрацией Джозефа Байдена.

Ашикбаев Ержан был назначен на эту должность 5 апреля 2021 года.