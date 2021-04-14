Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей

Королева Великобритании Елизавета II провела в Виндзорском замке первую церемонию с момента кончины своего супруга принца Филиппа, сообщает zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, королева приняла участие в церемонии, посвященной выходу на пенсию лорда-камергера Уильяма Пила.

За неделю до смерти герцога лорд-камергер, граф Пил, передал свои полномочия другому чиновнику, а сам решил оставить пост. В связи с этим королеве пришлось прервать траур, чтобы в положенный срок принять отставку лорда-камергера.

Пил покинул высшую придворную должность 1 апреля, проработав на этом посту более 14 лет. В должности лорда-камергера его сменил бывший глава службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер. После вступления в должность Паркер в силу своей должности должен приступить к организации похорон герцога Эдинбургского Филиппа.

Национальный траур в стране продлится до даты похорон принца Филиппа. В то же время все члены королевской семьи соблюдают траур в течение двух недель, "выполняя обязательства, соответствующие обстоятельствам".

Траурное мероприятие состоится 17 апреля на территории Виндзорского замка под Лондоном.