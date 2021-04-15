Для трех женских знаков Зодиака поздний брак станет счастливым

Большинство девушек с самого детства мечтают о свадьбе, платье с фатой красавце-женихе. Однако ближе к 20 годам оказывается, что найти вторую половинку не так-то просто, сообщает zakon.kz.

Астрологи объясняют, что у каждой женщины свой возраст для брака, пишет ИА "Экспресс-Новости". В связи с этим были проанализированы данные и названы ТОП-3 женских знаков Зодиака, для которых поздний брак станет счастливым.

На 1 месте — девушки-Львы. С юных лет они пользуются популярностью у мужского пола. Многие парни так и мечтают заполучить в жены обольстительных красавиц. Однако астрологи предупреждают: представительницам этого знака не стоит соглашаться на предложение первого встречного. Объясняется это завышенными требованиями Львов к партнерам. Эти женщины окончательно определяются с идеальными параметрами второй половинки лишь к 38-40 годам. Поэтому, лучше немного подождать, чем пережить несколько разводов.

2 место принадлежит девушкам-Стрельцам. Несмотря на предостережения астрологов, представительницы этого знака редко рассматривают варианты раннего замужества. Зачастую, "созревают" они только после 40. Женщины-Стрельцы слишком ценят свободу, чтобы тратить свою молодость на мытье посуды и стирку белья. Желание возвращаться в дом к единственному мужчине их одолевает лишь в зрелом возрасте. Поэтому поздний брак для этих дам — прекрасный вариант.

На 3 месте — девушки-Водолеи. Астрологи твердят: связать узами брака представительниц этого знака — задача не из легких. Именно поэтому ранняя свадьба Водолеев вызывает большое удивление у окружающих. Однако если замужество случится ближе к 40 годам, оно обязательно принесет много счастливых дней влюбленным. В семье женщина-Водолей зачастую ощущает себя безусловным лидером. Иногда ей кажется, что любую проблему решить легко даже без участия партнера. Но это заблуждение. Обуздав свои эмоции и подойдя к зрелому возрасту с накопленным жизненным опытом, этот знак Зодиака раскроется в любви по-настоящему.