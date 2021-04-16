Женщина "сорвала" трансляцию футбольного матча в Иране

Своеобразной получилась трансляция матча футбольной Английской премьер-лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом", передает zakon.kz.

Местное телевидение постоянно отключало трансляцию, как только на экране крупным планом показывали бокового рефери встречи- Сиан Мэсси-Эллис.

Местный телеканал во время таких кратковременных перерывов в трансляции показывал панорамные виды на Лондон.

Причиной такой нелюбви иранских телевизионщиков к девушке-судье стала ее рабочая униформа - футболка и шорты. Иранские законы запрещают показывать по телевизору женщин с оголенными ногами и непокрытой головой.

Правозащитники заявили, что это не первый случай цензуры такого рода на телевидении Ирана и отметили, что это противоречит иранской культуре.