Мексиканский боксер проговорился о следующем сопернике Головкина

16 апреля 2021, 13:15
Фото: DAZN

Мексиканец Хайме Мунгия (36-0, 29 КО), говоря о своих планах на ближайшие бои, случайно раскрыл имя будущего соперника казахстанского чемпиона мира IBF Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), передает zakon.kz.

Мурата — хороший боец. Он постоянно идет вперед и выбрасывает много ударов. Это был бы хороший бой, но ведь он будет драться с Головкиным, разве нет?.. Во всяком случае, ходят такие слухи. Подождем и посмотрим, состоится ли в итоге этот бой, — цитирует Мунгию Sports.kz
.

Крайний раз Головкин провел бой с поляком Камилем Шереметой, который выиграл досрочно и защитил пояс чемпиона мира.


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