С Конора МакГрегора сняли обвинения в сексуальном насилии

Звезда UFC из Ирландии Конор Макгрегор больше не обвиняется в попытке сексуального насилия и непристойном поведении, передает zakon.kz.

По информации TMZ, прокуратура французского города Бастия отправила Макгрегору письмо, в котором уведомила ирландца о прекращении дела из-за отсутствия доказательств.

В сентябре 2020 года полиция Корсики арестовала бойца по подозрению в намеках сексуального характера и хулиганстве. Конор отрицал все обвинения с самого начала. После допроса Макгрегора отпустили без выдвижения официальных обвинений.



