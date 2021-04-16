В Алматы по программе "Нурлы Жер" за год построено 5206 квартир

О темпах строительства нового жилья в южной столице сегодня на онлайн-брифинге региональной службы коммуникаций доложил руководитель Управления комфортной городской среды города Алматы Сапар Нурашев.

Он рассказал о пяти основных направлениях, по которым сегодня продолжена работа. Одним из важных является жилищное строительство. По словам Нурашева, благодаря программе "Нурлы Жер" в прошлом году исполнили мечту о собственных квадратных метрах сотни семей, которые заселились в 5206 квартир. Причем 267 из них выданы многодетным семьям, 350 работающей молодежи и 828 распределены между очередниками как арендное жилье.

По словам руководителя Управления комфортной городской среды города Алматы Сапара Нурашева, программа жилищного строительства "Нұрлы жер", разработанная по поручению первого Президента РК, позволяет широким слоям населения приобрести собственное жилье по выгодным условиям. Программа предлагает самые низкие цены на жилье в новостройках.

По данным Сапара Нурашева, в прошлом году благодаря программе было построено 5206 квартир на общую сумму 66,5 млрд тенге. Из них это 828 арендного и 4 378 квартир кредитного жилья.

Кроме этого действует программа "Шанырак", благодаря которой удалось построить для алматинцев 3648 новых квартир.

В этом году широкомасштабное строительство доступного жилья продолжено.

В 2021 году в микрорайоне "Жас Канат" Турксибского района начато строительство 2 730 квартир, из которых 1451 квартира арендная, 1279 квартир - кредитное жилье. Отмечу, что на строительство доступного жилья привлечены такие крупные компании, как "Базис" и "Казак-строй", - сообщил спикер Управления комфортной городской среды.

Сапар Нурашев рассказал, что в 2020 году для стимулирования строительства коммерческого жилья в рамках государственной программы "Нұрлы жер" из средств Республиканского бюджета подведены инженерно-коммуникационные сети к 222 многоквартирным жилым домам в мкр. "Шугыла", мкр. "Акбулак", к ЖК "Восточка" в мкр. Атырау, в мкр. "Алгабас" и в мкр. "Жас Канат". В результате построено более 16 тыс. квартир, часть 50% которых реализована по государственным программам.

Работа в данном направлении будет продолжена и в текущем году. Предварительно уже заявлены инженерные сети к 227 жилым домам.

С застройкой жилого сектора ведется комплексное развитие социальных объектов образования и здравоохранения. Застройщики на собственных участках предусматривают школы, детские сады и медицинские учреждения. В последующем данные объекты будут переданы в коммунальную собственность города, соответствующий механизм прорабатывается, - подытожил Нурашев.

К слову, всего в новых микрорайонах построено 18 объектов образования, благодаря которым появилось 3817 ученических мест и 240 дошкольных.