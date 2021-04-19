Мошенники заманивают казахстанцев бесплатным бензином

В WhatsApp активизировались мошенники - они рассылают ссылку, пройдя по которой, якобы можно получить 150 литров бензина бесплатно, сообщает zakon.kz.

"Получить" бензин можно после опроса на сайте.

Однако, как отмечает Stopfake.kz, объявлений об акции нет ни на официальном сайте сети автозаправок Helios, ни в официальном Instagram-аккаунте.

Эта информация ложная. Мы уже получали сведения о подобной рассылке и незамедлительно опубликовали опровержение, — сказано в ответе представителей сети АЗС.

Эксперты отмечают, что чаще всего при помощи такого рода "опросов" злоумышленники крадут личные данные пользователей.