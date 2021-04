Совершен первый полет вертолета на Марсе

Вертолет-дрон Ingenuity ("Изобретательность"), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), совершил первый испытательный полет, сообщает zakon.kz.

По данным BBC, высота первого полета, который продлился около 20 секунд, составила около трех метров.

"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"



The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: ???? pic.twitter.com/h5a6aGGgHG