В США назвали "неспровоцированной эскалацией" ограничения РФ на проход судов в Черном море

Госдепартамент США назвал запрет иностранным судам входить в ряд районов Черного моря "неспровоцированной эскалацией" со стороны России, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Представитель госдепартамента Нед Прайс выразил в письменном заявлении "глубокую обеспокоенность" запретом, а также обвинил Россию в создании препятствий работе украинских портов в Азовском море.

Это представляет собой еще один пример неспровоцированной эскалации в рамках продолжающейся кампании Москвы с целью подорвать и дестабилизировать ситуацию на Украине, — отметили в Госдепе.

Он вновь повторил обеспокоенность США предполагаемым наращиванием числа военных России возле украинских границ и заявил, что такого количества военнослужащих там не было с 2014 года.

Продолжающаяся сдержанность Украины перед лицом российских провокаций заслуживает похвалы. Мы призываем Россию прекратить угрозы судам в регионе и обратить вспять наращивание сил, - заявил Прайс.

14 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря. МИД Украины выразил протест против закрытия прохода для судов и назвал это попыткой нарушения норм международного права, а Пентагон потребовал отказаться от запрета иностранным кораблям входить в ряд морских районов.