В Алматы у предпринимателя в ресторане вымогали 5 млн тенге

В Алматы осудили вымогателя, передает zakon.kz.

В суде №2 Бостандыкского района рассмотрено уголовное дело по факту вымогательства с угрозой применения насилия, группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере (ст. 194 ч.3 п.2 УК РК).

В суде было установлено, что в апреле 2019 года подсудимый, ссылаясь на наличие несуществующего долга, требовал у знакомого предпринимателя 5 000 000 тенге.

Подсудимый с другими участниками преступления ждал жертву в арендованном ресторане. Когда предприниматель пришел, ему стали угрожать и требовать деньги. Потерпевший позвонил в полицию. Вымогателей задержали на месте.

В суде подсудимый вину не признал и сказал, что он выполнял просьбу своего партнера. Несмотря на непризнание вины, вина подсудимого в совершенном преступлении подтверждается исследованными доказательствами в суде. Приговором суда К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 194 ч.3 п.2 УК РК и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда №2 Бостандыкского района Алматы.