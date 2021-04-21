Киясов прокомментировал объявленный ему выговор

Вице-министр здравоохранения РК - главный государственный санитарный Ерлан Киясов прокомментировал вопрос по поводу критики об отсутствии значка партии "Nur Otan", которая была высказана ранее депутатом Мажилиса Артуром Платоновым, являющимся по совместительству председателем комитета партийного контроля, передает корреспондент zakon.kz.

Я являюсь членом партии. Возможно, партия мне вынесла это решение по отдельным эпизодам. Возможно, я и был без значка, но в целом я стараюсь, как вы видите сегодня, всегда придерживаться прописанного регламента, - сказал Киясов.

При этом он признал, что "возможно, были такие моменты, когда он не надевал значок".

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Ранее сообщалось, что причиной выговора в отношении главного санитарного врача страны стали систематические нарушения - а именно, высокопоставленный чиновник не носил нагрудной значок партии "Nur Otan". Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель комитета партийного контроля "Nur Otan" Артур Платонов. По словам депутата, за этот проступок привлечены к ответственности и другие чиновники. Платонов пообещал строго контролировать реализацию предвыборных обещаний партии.

Оксана Скибан, Нур-Султан