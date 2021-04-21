По дендропарку Шымкента проехались на авто. Нарушителя оштрафовали

21 апреля 2021, 23:18
Фото: скриншот

21 апреля в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой граждане передвигались на автомобиле по территории дендропарка, сообщает zakon.kz.

По данному факту сотрудниками Полка патрульной полиции Департамента полиции Шымкента была проведена проверка. В результате водитель данной автомашины установлен и в отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 596 КоАП РК "Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения". пресс-служба ДП Шымкента

Согласно указанной статье, гражданину наложен штраф в размере 15 месячных расчетных показателей (43 755 тенге).


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