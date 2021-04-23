"Канело" опасается поражения от Головкина даже в его 39 лет

23 апреля 2021, 06:00
Фото: sports.kz

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес сознательно избегает опасных для него боев — в том числе, и трилогии с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Об этом заявил журналист Boxing247.com Майкл Коллин.,

Единственная причина, по которой „Канело“ хочет драться с Плантом, — это эгоизм и, скорее, потому, что это дает ему официальное оправдание не драться с парнями, против которых хотят видеть его фанаты. Речь идет о Бенавидесе, Чарло, Головкине, Андраде, Бетербиеве, Берланге и Биволе. В боях с ними у „Канело“ есть шанс проиграть, — отмечает автор.

Что касается ближайших планов Альвареса, то в мае он сразится в объединительном поединке с британцем Билли Джо Сондерсом.


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