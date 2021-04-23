Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект о развитии социального предпринимательства

Под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает zakon.kz.

Палате предлагается рассмотреть в первом чтении разработанные депутатами законодательные поправки по вопросам развития социального предпринимательства.

Принятие законопроекта позволит закрепить на законодательном уровне понятие и основные задачи социального предпринимательства, сформировать критерии отнесения той или иной организации к субъектам социального предпринимательства и определить социально уязвимые категории населения, на которые направлена деятельность субъектов социального предпринимательства.

Кроме того, законопроектом определяются меры господдержки, а для признания статуса, учета и мониторинга субъектов социального предпринимательства предусматривается создание соответствующего Реестра.

В целях законодательного закрепления государственных мер поддержки социального предпринимательства парламентариями разработаны поправки в Налоговый кодекс. Обсуждение в первом чтении проекта Закона "О внесении дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" также включено в повестку предстоящего пленарного заседания Мажилиса.

Кроме того, Мажилису предстоит рассмотреть пакет ратификационных законопроектов. Это Соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о сотрудничестве в области миграции, а также изменения в Договор о ЕАЭС.

Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС подписан в целях реализации положений Таможенного кодекса Евразийского экономического союза в части возможности зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных, таможенных, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.