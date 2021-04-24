Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19

Специалисты Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением "Спутника V", сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19, сообщает zakon.kz.

В частности, ученые сравнивали данные о смертности после вакцин: "Спутник V", Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.

BREAKING: #SputnikV study shows that there are significantly more deaths following vaccination with Pfizer than with AstraZeneca vaccine per 1mn administered doses, based on official publicly available data by 13 international health regulators. pic.twitter.com/2oP84Fgyxx - Sputnik V (@sputnikvaccine) April 23, 2021

В РФПИ отметили, что средняя смертность на 1 млн введенных доз после "Спутника V" значительно ниже, чем вакцинами Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.

По данным авторов исследования, средняя смертность после вакцинации: Pfizer и BioNTech - 39,4; Moderna - 20,2; AstraZeneca - 12,8; Johnson & Johnson - 7,5; "Спутник V" - 2.

Авторы исследования изучили данные из открытых источников о числе погибших вакцинированных хотя бы одним компонентом в 13 странах (Франция, Германия, Великобритания, Италия, Австрия, Норвегия, Дания, США, Чили, Бразилия, Аргентина, Индия, Россия).

Отмечается, что данные действительны на 19 апреля.

Причины таких серьезных расхождений в количестве случаев смерти среди различных вакцин должны стать предметом честного научного и общественного обсуждения. авторы исследования

Они отметили, что на момент публикации не установлено явной связи между вакцинацией и смертями.