Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19

Специалисты Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением "Спутника V", сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19, сообщает zakon.kz.

В частности, ученые сравнивали данные о смертности после вакцин: "Спутник V", Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.

BREAKING: #SputnikV study shows that there are significantly more deaths following vaccination with Pfizer than with AstraZeneca vaccine per 1mn administered doses, based on official publicly available data by 13 international health regulators. pic.twitter.com/2oP84Fgyxx