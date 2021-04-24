Илон Маск предложил построить базу на Луне и город на Марсе

Глава американской компании SpaceX заявил, что человечество должно создать на Луне постоянно обитаемую базу, а впоследствии - город на Марсе, сообщает zakon.kz.

Мы слишком долго не были на Луне. Мы должны вернуться туда и построить постоянную базу на Луне. Я говорю о постоянно обитаемой базе. А потом - город на Марсе. Человечество станет космическим видом, обитателями многих планет, а не одной, - заявил он на пресс-конференции после запуска созданного им пилотируемого космического корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту.

Маск также выразил мнение, что планы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по возвращению на Луну в 2024 году вполне реализуемы.

Я думаю, что это реально, это вполне можно сделать, - сказал Маск.