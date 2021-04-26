Кто получил "Оскар" в 2021 году

В Лос-Анджелесе завершилась 93 церемония "Оскара". Она должна была пройти 28 февраля, но ее перенесли на 25 апреля из-за пандемии коронавируса. Эта церемония отличается от прошлой тем, что прошла в очном формате. Для тех, кто не смог приехать в Лос-Анджелес были организованы несколько площадок в Европе - Лондоне и Париже. Zakon.kz приводит список тех, кто стал обладателем престижной кинопремии в 2021 году.

Лучший актер - Энтони Хопкинс за роль старика страдающего деменцией, "Отец".

Лучшая актриса - Фрэнсис Макдорманд за роль кочевницы Ферн, "Земля кочевников".

Лучший фильм - "Земля кочевников". Всего у фильма уже более 230 различных наград.

Лучший режиссер - Хлоя Чжао, "Земля кочевников". Чжао стала второй в истории женщиной, получившей "Оскар".

Лучшая актриса второго плана - 73-летняя Юн Ё-джон за роль бабушки, "Минари".

Лучшая мужская роль второго плана - Дэниэл Калуя за роль Фреда Хэмптона, "Иуда и черный мессия".

Лучший анимационный фильм – "Душа". Мультфильм о том, как джазмен хочет сбежать с того света на концерт.

Лучший фильм на иностранном языке – "Еще по одной". Картина является совместным производством Дании, Нидерландов и Швеции.

Лучший документальный фильм – "Мой учитель-осьминог". Картина повествует о "дружбе" ее главного героя с диким осьминогом у берегов Южной Африки.

Лучший короткометражный фильм – "Два далеких незнакомца". Это фильм о смерти темнокожего от рук белого полицейского.

Лучший короткометражный мультфильм – "Если что-то случится, я люблю вас". Фильм о родителях, которые потеряли ребенка из-за стрельбы в школе.

Лучший документальный короткометражный фильм – "Колетт". Фильм рассказывает о пожилой женщине Колетт Марин-Катрин. Она знакомится со студенткой, которая предлагает ей вместе посетить концлагерь, где погиб ее брат.

Лучшие спецэффекты – "Довод" режиссера Кристофера Нолана.

Лучший грим и прически – "Ма Рейни: Мать блюза". Фильм о Гертруде Приджетт - матери блюза, - которая поражала современников в том числе ярким макияжем и золотыми зубами.

Лучший дизайн костюмов - Энн Рот, "Ма Рейни: Мать блюза".

Лучшая работа художника-постановщика – "Манк". Это фильм о сценаристе Германе Дж. Манкевиче и его работе над сценарием фильма "Гражданин Кейн" (1941).

Лучший оператор – Эрик Мессершмидт, "Манк". Мессершмидт ранее был главным осветителем в фильме "Исчезнувшая" и оператором "Охотников за разумом" Дэвида Финчера.

Лучший оригинальный сценарий - Эмиральд Феннел, "Девушка, подающая надежды". Эмиральд Феннел - британская актриса, снимавшаяся в "Анне Карениной" и "Короне", она была шоураннером второго сезона "Убивая Еву".

Лучший адаптированный сценарий - "Отец": Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон. Зеллер - французский писатель и драматург, адаптировавший свою пьесу для кино вместе с британцем Хэмптоном.