Названы идеальные продукты для "вечернего зажора"

При приступах "вечернего зажора" рекомендуется есть овощи, сообщает zakon.kz.

В быту компульсивное переедание именуют "вечерним зажором".

Суть в том, что люди пытаются получить с помощью еды положительные эмоции, а приобретают лишние килограммы, - объяснила доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.

В интервью радио Sputnik врач отметила, что при приступе "вечернего зажора" необходимо последовать примеру британской принцессы Дианы и есть овощи.

В этот момент очень хорошо взять пучок сельдерея и его жевать. Таким образом вы не съедите лишних калорий и не наберете лишних калорий. Такой "вечерний зажор" – это метод принцессы Дианы. Она страдала булимией, но приступы укрощала горошком, зелеными листовыми овощами и таким образом сохраняла прекрасную фигуру, – рассказала Мухина.

В то же время диетолог призвала не перебарщивать с овощами из-за того, что многие из них имеют отрицательную калорийность.

Чтобы переварить калории, организм тратит энергию. Например, если морковь, условно, дает 10 килокалорий, а на переваривание идет 12, то образуется минус. На практике нельзя круглосуточно есть овощи с отрицательной калорийностью. Такой человек будет чувствовать упадок сил и у него будет нехватка жизненной энергии. Очень тяжело сидеть на этих продуктах и сохранять работоспособность, – заключила эксперт.